Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, κινούμενη σε νέα υψηλά 15 ετών, καθώς απορροφήθηκαν οι ήπιες αρχικές ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει επτά ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,63%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.116,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.103,42 μονάδες (-0,30%) και υψηλότερη τιμή στις 2.122,29 μονάδες (+0,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 104,273 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+4,33%), της Τιτάν (+2,47%), της Motor Oil (+2,05%) και της Elvalhalcor (+1,54%).

Αντιθέτως την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,85%), της Metlen (-0,80%) και της Σαράντης (-0,72%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Attica Bank με 3.786.460 και 3.057.094 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 13,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 80 μετοχές, 31 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Έλτον (+19,27%) και Foodlink (+11,94%).

Την μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-7,50%) και Minerva (-4,95%).