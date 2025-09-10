Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας περιορίσει τα αρχικά τους κέρδη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.019,55 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,65 μονάδες (+0,69%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 69,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,69%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,36%), της Motor Oil (+0,99%) και του ΟΛΠ (+0,92%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,13%), της Σαράντης (-0,84%), της Viohalco (-0,78%) και της Aktor (-0,77%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.200.248 και 1.862.015 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 10,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,31 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 44 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+5,26%) και Εκτέρ (+3,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Λεβεντέρης(π) (-10,00%) και CPI (-4,82%).