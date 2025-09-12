Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας περιορίσει τα αρχικά κέρδη τους, ενώ σε αρνητικό έδαφος έχουν περάσει οι ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.044,95 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.054,11 μονάδες (+0,68%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 63,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,48%), της Κύπρου (+1,60%), της Motor Oil (+0,79%) και της Alpha Bank (+0,75%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,34%), της Aegean Airlines (-0,71%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 2.108.689 και 1.822.777 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 10,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 39 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Flexopack (+16,05%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Doppler (-5,97%) και Νάκας (-5,17%).