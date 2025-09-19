Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.033,86 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.036,44 μονάδες (+0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 53,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,43%), της Viohlaco (+2,44%), της Metlen (+1,47%) και της Lamda (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,30%), της ΕΥΔΑΠ (-1,13%) και της Coca Cola HBC (-0,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 1.838.521 και 1.810.090 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 6,23 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 5,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 46 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+13,54%) και Προοδευτική (+5,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Λανακάμ(κ) (-6,83%) και Δάϊος Πλαστικά (-5,26%).