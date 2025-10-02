Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.061,98 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,27%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 60,47 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,95%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+2,14%), Viohalco (+1,88%), της Metlen (+1,56%) και της Eurobank (+1,49%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,91%), της Jumbo (-0,88%) και των ΕΛΠΕ (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 2.635.457 και 2.565.520 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 8,9 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,3 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 51 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+8,82%) και Doppler (+6,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-10,81%) και Flexopack (-7,65%).