Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων από την Nvidia, τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για μία τεχνολογική «φούσκα» στις αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.043,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.053,96 μονάδες (+0,90%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 68,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,53%), της Metlen (+1,52%) και της Σαράντης (+0,98%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-4,00%), της Coca Cola HBC (-1,46%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,86%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.073.439 και 1.081.304 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 11,59 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 7,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 72 μετοχές, 33 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+10,61%) και Χαϊδεμένος (+8,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,73%) και Νάκας (-4,35%).