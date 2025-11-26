Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,71%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.096,59 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.100,68 μονάδες (+0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,28%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+1,94%), της Eurobank (+1,41%), της Εθνικής (+1,18%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-0,50%), της Aktor (-0,43%) και της Viohalco (-0,40%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς, διακινώντας 1.644.291 και 1.143.083 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 10,85 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 42 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+6,16%) και ΕΛΒΕ (+3,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μύλοι Σαραντόπουλος (-8,06%) και Ιντερτέκ (-7,30%).

Πηγή: ΑΠΕ