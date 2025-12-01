Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης, με χαμηλό τζίρο.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Motor Oil της Elvalhalcor και του ΔΑΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.088,18 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 38,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,46%), της Elvalhalcor (+1,70%), του ΔΑΑ (+1,18%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,95%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,14%), της Optima Bank (-1,04%), της Aegean Airlines (-0,84%) και της Aktor (-0,76%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 1.551.481 και 1.269.759 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 6,36 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 4,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 41 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+9,38%) και Νάκας (+8,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-6,96%) και ΕΛΒΕ (-3,70%).