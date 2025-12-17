Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά από την αρχική ήπια υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.090,84 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,21%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.090,72 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 2.077,71 μονάδες (-0,42%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 128,05 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της metlen (+1,74%), της Elvalhalcor (+1,67%), της Εθνικής (+1,33%), της Κύπρου (+1,01%) και του ΟΛΠ (+1,00%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-1,78%), του ΟΠΑΠ (-1,58%), του ΟΤΕ (-1,24%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.139.179 και 5.220.484 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 32,25 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 16,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 54 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+4,32%) και Παπουτσάνης (+3,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-3,45%) και Προοδευτική (-3,24%).