Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω υποτονικού κλίματος στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.106,29 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.111,04 μονάδες (+0,50%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,35 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,39%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,33%), της Jumbo (+1,32%), της Alpha Bank (+1,30%) και του ΔΑΑ (+1,14%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,43%), της Metlen (-1,42%) και της Elvalhalcor (-1,40%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 3.042.302 και 2. 031.405 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 10,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,57 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 44 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+3,59%) και Νάκας (+2,12%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) (-5,00%) και ΥΚΝΟΤ (-4,46%).