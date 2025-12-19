Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω υποτονικού κλίματος στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.106,29 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,28%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.111,04 μονάδες (+0,50%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,33%), της Jumbo (+1,32%), της Alpha Bank (+1,30%) και του ΔΑΑ (+1,14%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,43%), της Metlen (-1,42%) και της Elvalhalcor (-1,40%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 3.042.302 και 2. 031.405 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 10,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 44 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+3,59%) και Νάκας (+2,12%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) (-5,00%) και ΥΚΝΟΤ (-4,46%).