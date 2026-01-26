Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω περιορισμένων διακυμάνσεων και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Πειραιώς, της Κύπρου και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.269,15 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 70,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,72%), της Viohalco (+1,51%), της Κύπρου (+1,14%) και της Eurobank (+0,97%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,40%), της Optima Bank (-1,57%) και της Metlen (-1,06%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς με 1.295.425 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 10,82 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 7,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 60 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mevaco (+6,15%) Lavipharm (+5,77%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Τζιαρακιάν (-3,53%) και Ίλυδα (-3,47%).