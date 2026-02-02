Σε θετικό έδαφος έχει γυρίσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από ένα πτωτικό ξεκίνημα, σημειώνοντας μικρή άνοδο.

Στήριγμα στην αγορά δίνουν μοι μετοχές του ΟΠΑΠ, της Alpha Bank, της Εθνικής και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.317,94 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,13 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.298,81 μονάδες (-0,69%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 148,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,41%), της Alpha Bank (+2,10%), της Εθνικής (+1,24%) και της Coca Cola HBC (+1,13%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,78%), της Viohalco (-1,54%), της Titan (-1,41%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,32%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Εθνική και η Eurobank διακινώντας 3.066.919 και 1.939.999 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 46,02 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 15,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 70 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+14,79%) και Lavipharm (+7,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Moda Bango (-2,44%) και Doppler (-2,33%).