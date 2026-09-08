Με οριακά θετικό πρόσημο (+0,15%) έκλεισε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.706,65 μονάδες, διατηρώντας το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων παρά το επιφυλακτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,27%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 243,44 εκατ. ευρώ με διακίνηση 32,77 εκατομμυρίων μετοχών.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, ωθούμενες από τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και τις θετικές προσδοκίες για τα περιθώρια διύλισης.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η Aegean Airlines (-2,03% στα 12,05 ευρώ) λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων και ενόψει των ανακοινώσεων εξαμήνου στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, με τη Eurobank να υποχωρεί κατά 1,19% (στα 4,732 ευρώ) λόγω κατοχύρωσης κερδών μετά τα πρόσφατα υψηλά 11ετίας, συγκεντρώνοντας ωστόσο τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας (33,3 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, η ΔΕΗ σημείωσε πτώση 1,07% (στα 24 ευρώ) εξαιτίας αναδιάταξης χαρτοφυλακίων προς τα διυλιστήρια. Την υψηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα μετά τη Eurobank παρουσίασαν η Εθνική Τράπεζα (31 εκατ.), η Πειραιώς (26,77 εκατ.) και η Alpha Bank (26,76 εκατ. ευρώ).