Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Titan, της Elvalhlacor , της Aktor και της Coca Cola HBC, ενώ οι τραπεζικές μετοχές έχασαν την αρχική τους δυναμική.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.024,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,89 μονάδες (+0,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,05 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.288.232 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,27%), της Titan (+3,69%), της Aktor (+1,87%), της Coca Cola HBC (+1,78%), του ΟΠΑΠ (+1,57%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,47%) και του ΟΤΕ (+1,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,35%), του ΔΑΑ (-1,56%), του ΟΛΠ (-1,05%) και της Alpha Bank (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 6.213.884 και 4.937.002 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 24,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 20,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 41 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+8,82%) και Χαϊδεμένος (+4,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-6,99%) και Frigoglass (-2,89%).

