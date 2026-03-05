Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, με τα πρωινά υψηλά κέρδη να περιορίζονται προς το κλείσιμο, καθώς εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις για γρήγορη καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Motor Oil, της Alpha Bank, της Πειραιώς και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.171,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,51%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.213,68 μονάδες (+2,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 381,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58.841.060 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,62%), της Motor Oil (+3,03%), της Alpha Bank (+2,64%),της Πειραιώς (+1,83%) και των ΕΛΠΕ (+1,75%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,46%), της Κύπρου (-2,17%), της Aegean Airlines (-2,12%), του ΔΑΑ (-1,41%) και της Viohalco (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 17.305.628 και 10.713.428 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 74,52 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 67,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 48 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+4,90%) και του ΟΛΠ (+4,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: AS Company (-4,56%) και Αλουμύλ (-3,45%)