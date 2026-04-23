Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

Πτωτικά κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.234,68 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,26 μονάδες (-0,87%) και υψηλότερη τιμή στις 2.240,24 μονάδες (+0,48%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.788.511 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,85%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+6,57%), της Metlen (+2,44%), της Τιτάν (+1,60%), της Πειραιώς (+1,30%) και της Aegean Airlines (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,68%), της Alpha Bank (-1,19%), της Jumbo (-0,84%) και του ΟΤΕ (-0,66%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.243.349 και 5.548.843 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,38 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 28,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Austriacard (+7,88%) και Ξυλεμπορία(π) (+7,31%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,45%) και Flexopack (-3,75%).