Με οριακά θετικό πρόσημο και διατήρηση της βάσης πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παρά την τελική άνοδο, η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε μικτή, καθώς καταγράφηκαν 54 ανοδικές και 55 πτωτικές μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.702,54 μονάδες με οριακά κέρδη 0,04%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως και τις 2.723,94 μονάδες.

Η ελληνική αγορά κατάφερε να διατηρήσει το θετικό της βηματισμό, ξεπερνώντας την επιφυλακτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, αλλά και την απουσία κατεύθυνσης από τη Wall Street, η οποία παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στους κλάδους των τραπεζών και της ενέργειας. Η Eurobank ξεχώρισε στον τραπεζικό τομέα κλείνοντας στα 4,789 ευρώ με άνοδο 1,40%, επίδοση που συνιστά νέο υψηλό 11 ετών.

Στον ενεργειακό κλάδο, η Helleniq Energy κατέγραψε αισθητή άνοδο 3,33% στα 6,45 ευρώ, στον απόηχο της παρουσίασης του επενδυτικού της πλάνου ύψους έως 5 δισ. ευρώ και των σχεδίων για την ενίσχυση του ενεργειακού διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, η Motor Oil ενισχύθηκε εκ νέου φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, λαμβάνοντας ώθηση από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Γενικότερα, το κλίμα στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά διατηρείται υποστηρικτικό, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν στην επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις αναπτυγμένες αγορές και στις αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων.

Από πλευράς δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,07%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,30%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 241,838 εκατομμύρια ευρώ, με τον όγκο των διακινηθέντων τεμαχίων να φτάνει τις 32.760.328 μετοχές.