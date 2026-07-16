Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να ακολουθεί την προσεκτική στάση των διεθνών επενδυτών.

Παρόμοια εικόνα ήπιας υποχώρησης εμφάνισαν και οι δείκτες στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το επενδυτικό κοινό ζυγίζει τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά και τις ανησυχίες από την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.475,74 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 0,40%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος περίπου 28 μονάδων, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 2.465,94 μονάδες, όταν υποχωρούσε κατά 0,80%, ενώ στο υψηλό της ημέρας άγγιξε τις 2.493,38 μονάδες με κέρδη 0,31%.

Συναλλακτική δραστηριότητα και σχέση ανοδικών – πτωτικών

Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, φτάνοντας στα 325,99 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνολικός όγκος των μετοχών που άλλαξαν χέρια ανήλθε σε 51.025.227 τεμάχια.

Η τελική εικόνα στο ταμπλό αποτύπωσε την επικράτηση των πωλητών, καθώς 71 μετοχές έκλεισαν με πτώση, έναντι 36 τίτλων που κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά, ενώ 15 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση χωρίς μεταβολή.