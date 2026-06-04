Σε ήπια πτώση οδήγησαν οι συναλλαγές στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Οι ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών ανέτρεψαν το αρχικά θετικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι ήπια ανοδικά κινούνται και τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα της ημέρας, στις 2.340,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.901.305 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 68 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.