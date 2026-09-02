Πιο ψύχραιμα αντιμετώπισαν τους γεωπολιτικούς κινδύνους οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγραφούν ήπιες πτωτικές τάσεις στη σημερινή συνεδρίαση.

Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τις ανησυχίες για το κόστος ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Σε θετικό έδαφος έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης. Η Morgan Stanley αυξάνει τις τιμές- στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η Ελλάδα έχει ισχυρές προοπτικές αύξησης των δανείων στην Ευρώπη.

Για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή στα 5,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 12,30 ευρώ, για την Eurobank στα 5,40 ευρώ και για την Εθνική στα 19,30 ευρώ.

Εν τω μεταξύ μετά την επαναταξινόμηση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών στον ευρωπαϊκό δείκτη STOXX Europe 600 θα ενταχθούν οι μετοχές της Εθνικής, της Eurobank, της Πειραιώς, της Alpha Bank, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Jumbo, Motor Oil, της ΔΕΗ και της Metlen. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.648,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,32%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.635,33 μονάδες (-0,82%) και υψηλότερη τιμή στις 2.661,26 μονάδες (+0,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.856.887 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 70 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.