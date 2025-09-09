Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της Jumbo και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.014,65 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.029,81 μονάδες (+0,61%) και χαμηλότερη τιμή στις 2.011,06 μονάδες (-0,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 232,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.228.833 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,09%), της Elvalhalcor (+2,51%), της Jumbo (+1,91%) και της Aegean Airlines (+1,01%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,50%), της Metlen (-1,15%), της Motor Oil (-1,14%) και της Σαράντης (-1,11%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.723.026 και 7.286.455 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,94 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 36,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 49 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+14,18%) και Κέκροψ (+13,40%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Quest (-2,32%) και Ιατρικό Αθηνών (-1,93%).