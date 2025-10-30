Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή σημαντική άνοδο, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.018,94 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,32%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,26 μονάδες (+0,24%) και κατώτερη τιμή στις 2.014,87 μονάδες (-0,52%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 58,49 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,60%), της ΕΥΔΑΠ (+1,27%) και της Jumbo (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,28%), της Eurobank (-1,23%), της Metlen (-1,21%) και της Motor Oil (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank, διακινώντας 2.456.697 και 1.161.641 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 5,85 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 5,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 57 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Γενική Εμπορίου (+7,54%) και Mermeren (+7,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Quest Συμμετοχών (-2,31%) και Space Hellas (-2,09%).

