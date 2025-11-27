Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία διορθώνει μετά από έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 4,69%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.100,83 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.093,22 μονάδες (-0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 46,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,86%), της ΕΥΔΑΠ (+1,42%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,22%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,55%), της Κύπρου (-1,48%), της Eurobank (-1,30%), της ΔΕΗ (-1,28%) και της Aktor (-1,08%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 4.668.842 και 712.951 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 7,55 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 49 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+7,14%) και Intralot (+5,87%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:trek Development (-4,95%) και Κυριακούλης (-2,95%).

Πηγή: ΑΠΕ