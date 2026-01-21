Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.209,13 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.200,72 μονάδες (-0,71%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 101,87 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,60%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (+0,92%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,79%) και της Jumbo (+0,71%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,00%), του ΟΛΠ (-1,93%), της Aegean Airlines (-1,30%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,96%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 3.705.257 και 2.362.297 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 21,36 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 58 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (+9,52%) και Τζιρακιάν (+6,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Alpha Trust (-4,94%) και Mermeren(-4,44%).