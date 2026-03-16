Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τις ευρωπαϊκές αγορές να περνούν σε θετικό έδαφος, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,22%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.110,64 μονάδες (-1,03%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 120,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (+2,35%), της Aegean Airlines (+2,135), της ΔΕΗ (+2,07%), της Coca Cola HBC (+1,82%) και των ΕΛΠΕ (+1,79%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν 9-2,47%), της Alpha Bank (-1,88%), της Viohalco (-1,84%) και της Optima Bank (-1,71%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.237.033 και 4.180.035 μετοχές αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 30,39 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank με 20,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 67 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Παΐρης (+3,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Centric (-5,06%) και Μουζάκης (-4,92%).