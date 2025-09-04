Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή ισχυρή ανοδική αντίδραση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.028,10 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.038,44 μονάδες (+0,31%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,20 μονάδες (-0,54%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 56,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+1,47%), της Coca Cola HBC (+1,26%) και των ΕΛΠΕ (+0,91%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-2,90%), της ΕΥΔΑΠ (-1,68%) και της Εθνικής (-1,56%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.212.959 και 1.610.378 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Κύπρου με 10,65 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 7,16 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 58 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mevaco (+4,10%) και Κτήμα Λαζαρίδη (+3,81%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Παϊρης (-5,48%) και Προοδευτική (-3,39%).