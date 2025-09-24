Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,17%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.059,66 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,16%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.052,06 μονάδες(-0,53%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 90,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (+3,10%), της Lamda Development (+2,82%), της Motor Oil (+1,23%) και της Optima Bank (+0,85%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,68%), της Coca Cola HBC (-1,29%) και του ΟΤΕ (-1,02%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.958.770 και 1.779.614 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 10,38 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 56 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+9,90%) και Ίλυδα (+8,63%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,77%) και Αλουμύλ (-3,66%).