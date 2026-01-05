Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.150,38 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,35%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 70,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,93%), της Metlen (+0,94%), της Elvalhalcor (+0,77%) και της Eurobank (+0,66%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,50%), του ΔΑΑ (-1,38%), της Τιτάν (-1,30%), της Aktor (-1,21%) και του ΟΠΑΠ (-1,16%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 2.354.189 και 2.203.247 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 8,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 51 πτωτικά και 24 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,68%) και Attica Holdings (+7,34%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Trek Development (-3,59%) και Mermeren (-2,30%).