Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται κόντρα στο θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.268,54 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,31%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.262,13 μονάδες (-0,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 62,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,80%), της Viohalco (+1,32%), της Jumbo (+1,30%) και της ΔΕΗ (+0,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,56%), της Εθνικής (-2,12%), της Aktor (-1,69%) και της Σαράντης (-1,59%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 3.454.958 και 2.441.510 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 12,78 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 9,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 55 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές YKNOT (+4,55%) και Παπουτσάνης (+3,65%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-4,40%) και ΟΝΥΧ (-4,13%).