Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς εκδηλώνονται ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.065,42 μονάδες σημειώνοντας μικρή υποχώρηση 0,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 83,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima (+2,30%), της Μυτιληναίος (+2,29%) και των ΕΛΠΕ (+2,23%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,86%), της Motor Oil (-1,24%) και της Εθνικής (-0,99%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.904.991 και 1.024.366 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Μυτιληναίος με 18,92 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 13,68 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 56 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+24,77%) και Ξυλεμπορία (π) (+9,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Χαϊδεμένος (-2,38%) και Μουζάκης(κ) (-2,26%).