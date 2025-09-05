Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Η αγορά δεν «μπορούσε να αποφασίσει» τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, αλλά φαίνεται ότι οι πωλητές κυριάρχησαν έστω και οριακά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.025,75 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,66 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.025,05 μονάδες (-0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 71,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,57%), των ΕΛΠΕ (+1,29%) και της ΔΕΗ (+1,08%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,35%), της Κύπρου (-1,33%), της Aktor (-1,29%) και της Τιτάν (-1,08%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.750.018 και 1.977.635 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 12,16 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 12,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 65 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: MIG (+11,60%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Minerva (-7,77%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,95%).