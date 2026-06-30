Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κινήθηκαν σε ήπια ανοδική τροχιά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε τελικά στις 2.459,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%, έχοντας ωστόσο καταγράψει ενδοσυνεδριακά υψηλότερη τιμή στις 2.479,78 μονάδες με άνοδο έως και 0,50%.

Παρά τη σημερινή μικρή διόρθωση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ολοκλήρωσε τον Ιούνιο με σημαντικά κέρδη 3,67%, ενώ η συνολική του απόδοση για το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο εντυπωσιακό +15,99%.

Η επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 293,613 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 37.385.266 μετοχές.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης αποτυπώθηκε μια σχετικά ισορροπημένη εικόνα με ελαφρά πτωτική υπεροχή, καθώς 50 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 60 σημείωσαν πτώση και 15 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η «ακτινογραφία» του Ιουνίου

Ο Ιούνιος αποδείχθηκε ένας άκρως παραγωγικός μήνας, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε μηνιαία κέρδη 3,67% και «κλειδώνοντας» μια εντυπωσιακή απόδοση 15,99% για το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά παραμένει στο ραντάρ των διεθνών κεφαλαίων.

Η υψηλή αξία των συναλλαγών (στα 293,61 εκατ. ευρώ στη σημερινή συνεδρίαση) αποτυπώνει την έντονη κινητικότητα των θεσμικών χαρτοφυλακίων, τα οποία προχώρησαν σε αναδιαρθρώσεις θέσεων (window dressing) ενόψει του κλεισίματος του εξαμήνου.

Η αγορά έδειξε ανθεκτικότητα, απορροφώντας την κατοχύρωση κερδών, καθώς ενδοσυνεδριακά ο δείκτης δοκίμασε τις 2.479,78 μονάδες, δείχνοντας τις διαθέσεις του για το επόμενο διάστημα.

Σε επίπεδο ανάλυσης, η θετική κίνηση του Ιουνίου στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Μακροοικονομική αποσυμπίεση και καταναλωτική ένεση: Η ανακοίνωση για την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο (από 2,6% τον Μάιο) μείωσε τις πιέσεις στο κόστος λειτουργίας των εισηγμένων. Παράλληλα, η σημερινή ολοκλήρωση της καταβολής των 219,7 εκατ. ευρώ για την έκτακτη ενίσχυση παιδιών, σε συνδυασμό με τις πρώτες πληρωμές των 6,29 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης», λειτουργούν ως άμεσες ενέσεις ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας τις μετοχές του λιανεμπορίου και της κατανάλωσης.

Τραπεζικό Momentum και επιχειρηματικά Deals: Ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε ο βασικός οδηγός της ανόδου κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι προσδοκίες για το επικείμενο placement της Εθνικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις αναβαθμίσεις των τιμών-στόχων από ξένους οίκους και την έναρξη της περιόδου αποκοπής των μερισμάτων, κράτησαν ζεστό το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η «Άμυνα» της εγχώριας παραγωγής: Η συζήτηση γύρω από τα νέα ευρωπαϊκά τελωνειακά αναχώματα (όπως ο δασμός των 3 ευρώ στα φθηνά ασιατικά e-commerce προϊόντα) και η στροφή στις ευρωπαϊκές αμυντικές προμήθειες έδωσαν επενδυτικά επιχειρήματα σε περιφερειακούς κλάδους της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, όπως η κλωστοϋφαντουργία και η εγχώρια παραγωγή.

Συμπερασματικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών κλείνει το πρώτο μισό του έτους σε θέση ισχύος.

Η συσσώρευση δυνάμεων πέριξ των 2.460 μονάδων θεωρείται από τους αναλυτές υγιής, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ανοδική κίνηση προς τις 2.500 μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το διεθνές κλίμα θα παραμείνει υποστηρικτικό και οι εγχώριες ροές κεφαλαίων θα διατηρηθούν στα τρέχοντα ικανοποιητικά επίπεδα.