Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι αγοραστές κατάφεραν να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών απωλειών, διατηρώντας την αγορά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, από το οποίο είχε υποχωρήσει κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών.

Η εικόνα αυτή εναρμονίστηκε με το κλίμα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ευρωπαϊκοί δείκτες γύρισαν σε θετικό έδαφος μετά το αρχικό πτωτικό τους ξεκίνημα, το οποίο είχε πυροδοτηθεί από τις γεωπολιτικές ανησυχίες, την αυξημένη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, η Wall Street ξεκίνησε τη δική της συνεδρίαση με οριακή άνοδο, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τελικά στις 2.507,99 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 0,16%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος σχεδόν 44 μονάδων, καταγράφοντας κατώτερη τιμή στις 2.476,00 μονάδες, όταν υποχωρούσε κατά 1,44%, και υψηλότερη τιμή στις 2.519,89 μονάδες, με κέρδη έως και 0,31%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 247,78 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 33.505.325 μετοχές.

Στο σύνολο του ταμπλό, η τελική εικόνα των μεταβολών ήταν υπέρ των πωλητών, καθώς 34 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 72 κατέγραψαν πτώση, ενώ 16 παρέμειναν σταθερές χωρίς μεταβολή.