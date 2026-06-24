Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν σε θετικό έδαφος.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τελικά στις 2.470,95 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η αγορά έφτασε να καταγράφει κέρδη έως και 0,89%, αγγίζοντας ως υψηλότερη τιμή τις 2.494,74 μονάδες, ενώ η κατώτερη τιμή της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.468,30 μονάδες (-0,18%).

Η επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 278,89 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 39.196.881 μετοχές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη διαφορά έκαναν και υπεραπέδωσαν οι τίτλοι του ΟΛΠ, της Coca Cola HBC, της Τράπεζας Κύπρου και της Πειραιώς, περιορίζοντας τις ευρύτερες πιέσεις στο ταμπλό.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης (Blue Chips) υποχώρησε τελικά σε ποσοστό 0,13%, την ίδια ώρα που ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) διαφοροποιήθηκε θετικά, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,23%.

Στο σύνολο της αγοράς, η τελική εικόνα εμφάνισε πτωτική υπεροχή, καθώς 42 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 65 κινήθηκαν πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.