Με οριακή υποχώρηση, αλλά έντονη διακύμανση και ιδιαίτερα αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες με πτώση 0,40%, έχοντας κινηθεί σε εύρος σχεδόν 40 μονάδων (2.672,73 έως 2.712,08 μονάδες), χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων παρά την αρχική θετική τάση.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,43% στις 6.899,77 μονάδες, δεχόμενος πιέσεις κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο.

Ο συνολικός τζίρος ξεπέρασε τα 548 εκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένος από προσυμφωνημένες συναλλαγές ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ και από αναδιαρθρώσεις ενόψει της μετάβασης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Στις θετικές επιδόσεις της ημέρας, η Optima Bank ηγήθηκε με άνοδο 2,70%, ενώ ακολούθησαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (1,99%), η Motor Oil (1,52%), η Allwyn (1,35%) και η Metlen (0,66%), προσφέροντας επιλεκτικές στηρίξεις.

Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες σημείωσαν η Lamda Development (4,17%) μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου, η Viohalco (4,03%), η Τράπεζα Πειραιώς (2,90%), η Cenergy (2,42%) και η CrediaBank (1,66%).

Η συνολική εικόνα της αγοράς έκλεισε αρνητικά, με 63 μετοχές να υποχωρούν, 42 να ενισχύονται και 21 να παραμένουν σταθερές.

Η συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας συγκεντρώθηκε στα blue chips, καθώς 521 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στον FTSE 25.

Παράλληλα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσέλκυσαν σχεδόν το 48% του συνολικού τζίρου, με πρωταγωνίστριες τις Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που επιβαρύνθηκε από την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και τις ευρύτερες πληθωριστικές ανησυχίες.