Με μικρή υποχώρηση 0,18% έκλεισε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.701,69 μονάδες.

Οι ρευστοποιήσεις στον τραπεζικό κλάδο (-1,14%) και σε επιλεγμένα blue chips αντισταθμίστηκαν από την ισχυρή άνοδο των ενεργειακών τίτλων, εν μέσω αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας που ανήλθε στα 429,64 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap σημείωσε επίσης πτώση 0,17% στις 6.919,05 μονάδες, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 40 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 64 υποχώρησαν και 19 παρέμειναν σταθερές.

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου στράφηκε προς όφελος των διυλιστηρίων και του ενεργειακού τομέα, ο οποίος λειτούργησε ως βασικό αντίβαρο στο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Στις θετικές πρωταγωνίστριες της ημέρας ξεχώρισαν η HELLENiQ Energy (+6,30%), η Motor Oil (+3,38%), η ΔΕΗ (+2,75%), ο ΟΤΕ (+2,13%) και η Optima Bank (+2,11%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες πιέσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση δέχθηκαν η Aegean Airlines (-2,41%), η Jumbo (-2,32%), η Coca-Cola HBC (-2,23%), η Εθνική Τράπεζα (-1,79%) και η Viohalco (-1,73%).