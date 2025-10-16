Επιμέλεια: Μ. Παπανίδης

Η χρηματιστηριακή αγορά συμπλήρωσε τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 4,57%.

Οι μετοχές βρέθηκαν σε κλοιό ισχυρών πιέσεων, παρά το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Το θετικό είναι ότι ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε επάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων, από το οποίο είχε υποχωρήσει στην αρχή της συνεδρίαση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.013,76 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,57%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.995,41 μονάδες (-2,46%).

Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Coca Cola HBC, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, της Eurobank της Κύπρου και της Εθνικής.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 322,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.622.830 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,91%), της Coca Cola HBC (+0,71%), της Metlen (+0,28%) και της Τιτάν (+0,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-4,95%), της Eurobank (-3,63%), της Κύπρου (-2,74%), της Εθνικής (-2,64%), της Lamda Development (-2,38%) και της Aegean Airlines (-2,34%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.029.335 και 12.250.882 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 52,47 εκατ. ευρώ και η Eurobabnk με 43,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, 89 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Centric Συμμετοχών (+3,37%) και Λανακάμ(κ) (+2,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optronics (-9,09%) και Βογιατζόγλου Systems (-5,56%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ