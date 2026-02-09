Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει γυρίσει σε αρνητικό έδαφος, μετά από ένα ανοδικό ξεκίνημα. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.332,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,28%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.380,89 μονάδες (+0,78%) και κατώτερη τιμή στις 2.323.48 μονάδες (-1,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 221,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+1,84%), της Τιτάν (+1.,83%) και της Viohalco (+0,63%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,85%), της Εθνικής (-2,72%), της Πειραιώς (-1,94%) και του ΟΛΠ (-1,89%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Real Consulting και η Alpha Bank διακινώντας 7.094.535 και 4.610.126 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 35,24 εκατ. ευρώ και η Real Consulting με 33,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 77 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+8,75%) και Εκτέρ (+6,03%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Alpha Bank (-4,85%) και Centric Συμμετοχών (-3,46%).