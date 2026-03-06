Εντείνονται οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίμακος στις ευρωπαϊκές αγορές μετά και τη νέα σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.130,22 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,84%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,54%), των ΕΛΠΕ (+2,24%) και της Elvalhalcor (+0,89%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-4,39%), της Πειραιώς (-3,80%), της ΔΕΗ (-3,35%), της Optima Bank (-2,86%) και της Eurobank (-2,67%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.807.903 και 3.104.582 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 23,31 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 79 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Alter Ego Media (+4,52%) και CPI (+4,07%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (-6,54%) και Ανδρομέδα (-6,26%).