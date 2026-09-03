Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να αντιδρά δυναμικά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις (στις οποίες είχε καταγράψει απώλειες 1,17%) και να κλείνει σε νέα υψηλά έτους αλλά και 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.691,43 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,62%, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τις 6 Νοεμβρίου 2009.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από την παράλληλη άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και το ανοδικό ξεκίνημα της Wall Street, εξαιτίας της υποχώρησης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Στα στατιστικά στοιχεία της συνεδρίασης, η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,857 εκατομμύρια ευρώ με διακίνηση 34.333.606 μετοχών, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,67% και της μεσαίας κατά 0,55%.

Συνολικά, 70 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 33 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.