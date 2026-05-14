Σημαντική άνοδο, αν και με χαμηλότερο τζίρο, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, ακολουθώντας την ανοδική κίνηση και των σημαντικότερων διεθνών αγορών.

Το θετικό κλίμα τροφοδοτείται από την προσδοκία των επενδυτών για μια εποικοδομητική έκβαση στη συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, όπου διαφαίνονται ελπίδες για νέες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.298,84 μονάδες, με άνοδο 1,38%.

Νωρίτερα κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.300,69 μονάδες (+1,47%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 189,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.985.836 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 41 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.