Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.019,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,15 μονάδες (+1,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.904.894 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,284 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,65%), της Πειραιώς (+2,60%), της Alpha Bank(+2,51%), της Metlen(+2,24%), της ΤΙΤΑΝ (+2,23%) και της Elvalhalcor (+1,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,39%) και του ΟΤΕ (-2,21%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,698.200 και 5.364.463 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,93 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 82 μετοχές, 26 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+9,77%) και Εκτέρ (+8,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-3,35%) και Πλαστικά Κρήτης (-2,63%).

Μ. ΠΑΠ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ