Έντονα ανοδική τροχιά ακολουθεί η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά (Euronext Athens), αντλώντας ισχυρή ώθηση από το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τραπεζικό κλάδο, ο δείκτης του οποίου ενισχύεται κατά 3,47%.

Το θετικό κλίμα στη Λεωφόρο Αθηνών εναρμονίζεται με την ευρύτερη ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών δεικτών, οι οποίοι κινούνται με θετικό πρόσημο στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και της επικράτησης των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία.

Γύρω στις 12:45, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.665,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,88%, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 111,341 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 2,04%, την ώρα που ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται υψηλότερα κατά 0,88%.

Στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων στην υψηλή κεφαλαιοποίηση βρίσκονται οι τραπεζικοί τίτλοι, με την Optima Bank να ξεχωρίζει στο +4,59%, ακολουθούμενη από την Εθνική (+4,31%), τη Eurobank (+3,88%) και την Alpha Bank (+3,64%).

Στον αντίποδα, ελεγχόμενες πιέσεις δέχονται επιλεγμένα blue chips, με τη Lamda Development να υποχωρεί κατά 1,47% και την Aktor κατά 0,97%.

Σε επίπεδο συναλλακτικής κίνησης, τον μεγαλύτερο όγκο διακινούν η CrediaBank με 5.573.070 τεμάχια και η Eurobank με 2.308.075 μετοχές.

Την πρωτιά στον τζίρο διατηρεί η Τράπεζα Πειραιώς με 22,32 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενη από την Εθνική Τράπεζα με 14,84 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα του ταμπλό επιβεβαιώνει την καθαρή επικράτηση των αγοραστών, καθώς 73 μετοχές κινούνται ανοδικά, 20 υποχωρούν και 9 παραμένουν αμετάβλητες.

Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη καταγράφουν οι τίτλοι των εταιρειών Χαϊδεμένος (+21,50%) και ΕΛΒΕ (+5,00%), ενώ τις εντονότερες απώλειες σημειώνουν η Space Hellas (-2,47%) και οι Μύλοι Λούλη (-1,83%).

«Μπλε κύμα» στις ΗΠΑ: Άλμα στις διεθνείς αγορές, πίεση σε δολάριο και αποδόσεις ομολόγων

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές στον απόηχο των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον πλήρη έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, επιφέροντας καίριο πολιτικό πλήγμα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η ανατροπή παραδοσιακά συντηρητικών προπυργίων από τους Δημοκρατικούς εξέπληξε μερίδα των επενδυτών, δημιουργώντας νέες ισορροπίες. Όπως επισήμανε η Ντέμπορα Κάνινγχαμ, ανώτατο στέλεχος της Federated Hermes, η διπλή αυτή νίκη οδηγεί αναπόφευκτα σε μια διχασμένη ομοσπονδιακή κυβέρνηση στα περισσότερα πεδία πολιτικής.

Η προοπτική αυστηρότερης ρυθμιστικής παρέμβασης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από το νέο Κογκρέσο πίεσε αρχικά τους τεχνολογικούς τίτλους στην Ασία, στρέφοντας κεφάλαια σε ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, η ευρύτερη επενδυτική διάθεση αποκαταστάθηκε γρήγορα, οδηγώντας τον παγκόσμιο δείκτη MSCI σε κέρδη 0,13%.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά σχεδόν 1%, με το Μιλάνο να καταγράφει άνοδο 1,04%, τη Φρανκφούρτη 0,37% και το Παρίσι 0,30%, ενώ το Λονδίνο διατηρείται σχεδόν αμετάβλητο (+0,05%). Ισχυρή ώθηση δέχονται οι εταιρείες καθαρής ενέργειας, οι οποίες είχαν πιεστεί σημαντικά από τις πολιτικές της διακυβέρνησης Τραμπ, με την Orsted να κάνει άλμα 6,7%, τη Nordex 5,3% και τη Vestas 4%.

Ανομοιογενής παρέμεινε η εικόνα στις ασιατικές αγορές. Το Τόκιο περιόρισε τις ενδοσυνεδριακές απώλειες του 5% και έκλεισε στο -1,42%, ενώ η Ταϊπέι υποχώρησε κατά 0,83%. Αντίθετα, στην ηπειρωτική Κίνα καταγράφηκαν ισχυρά κέρδη, με τον δείκτη της Σανγκάης να ενισχύεται κατά 2,16% και του Σεντζέν κατά 4,22%.

Τα ομόλογα

Σταθερά ανοδικά κινούνται οι τιμές των κρατικών ομολόγων, ωθώντας τις αποδόσεις χαμηλότερα, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι το νομοθετικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον θα περιορίσει τις δαπάνες και ότι η εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης θα μετριάσει την ανάγκη για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου υποχωρεί κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,92%.

Το δολάριο

Στο συνάλλαγμα, το αμερικανικό νόμισμα δέχεται πιέσεις, με το ευρώ να αναρριχάται στα 1,1240 δολάρια. Παράλληλα, τα παραδοσιακά νομίσματα-καταφύγια καταγράφουν αξιοσημείωτα κέρδη, με το δολάριο να διολισθαίνει κατά 0,6% έναντι του ελβετικού φράγκου στο 0,8163 και κατά 0,4% έναντι του ιαπωνικού γεν στα 158,12.