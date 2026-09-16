Σημείο αναφοράς για την ελληνική κεφαλαιαγορά και την ποντοπόρο ναυτιλία αποτελεί η επίσημη έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Star Bulk Carriers Corp. στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) με τον κωδικό SBLK.

Η εισαγωγή μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου επιβεβαιώνει τη δυναμική του εγχώριου χρηματιστηρίου ως διεθνούς πόλου άντλησης κεφαλαίων για τον ναυτιλιακό κλάδο.

Η Δημόσια Προσφορά ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια 107,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών επενδυτών υπήρξε εντυπωσιακό, με τη διεθνή τοποθέτηση να υπερκαλύπτεται 6 φορές και τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 656 εκατομμύρια ευρώ.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας την αρχική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας στα 3,14 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Συνολικά εισήχθησαν 111.671.386 υφιστάμενες κοινές μετοχές, καθώς και 4.400.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προσφοράς.

Η τελετή έναρξης της συνεδρίασης συνέπεσε συμβολικά με την συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση του Χρηματιστήριου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, υπογράμμισε ότι η ισχυρή ζήτηση αποδεικνύει στην πράξη το βάθος και την αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, χαρακτήρισε την εισαγωγή ως την απαρχή ενός ισχυρού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, εκφράζοντας την προσδοκία να ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές εταιρείες ώστε να δημιουργηθεί μελλοντικά ένας αυτόνομος ναυτιλιακός δείκτης στο Euronext Athens.

Η Star Bulk διαχειρίζεται έναν στόλο 138 ιδιόκτητων σκαφών και 7 πλοίων υπό μακροχρόνια ναύλωση, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 13,75 εκατομμυρίων DWT, εξυπηρετώντας κρίσιμες παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές.