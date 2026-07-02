Το Euronext Athens υποδέχθηκε επίσημα σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, τη διοίκηση και τα στελέχη της «Αττικά Πολυκαταστήματα», σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των 60.161.600 μετοχών της εταιρείας στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Η τιμή εισαγωγής και διάθεσης ορίστηκε στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας την αρχική κεφαλαιοποίηση του ισχυρού ομίλου λιανικής στα 192,5 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της έκδοσης και η ισχυρή ζήτηση

Η Αρχική Δημόσια Προσφορά και η Παράλληλη Διάθεση στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 4.206 επενδυτών. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε

-57,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:

-54,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη Δημόσια Προσφορά.

-2,9 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Η έγκυρη ζήτηση εκτοξεύθηκε στα 212,05 εκατ. ευρώ (αντιστοιχώντας σε 66,3 εκατ. μετοχές), γεγονός που οδήγησε σε μια εντυπωσιακή υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,9 φορές. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της εταιρείας, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των πολυκαταστημάτων στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις αγορές ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ και προϊόντων ομορφιάς.

Δηλώσεις της Διοίκησης και των Μετόχων

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Αττικά Πολυκαταστήματα», Δημοσθένης Μπούμης, έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα που επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας.

Όπως σημείωσε, η επιτυχία της εισαγωγής αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για κερδοφόρες επιχειρήσεις με σαφείς προοπτικές, ενώ δεσμεύτηκε για την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου και την επέκταση της παρουσίας του ομίλου στη λιανική.

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εκτελεστικός πρόεδρος της IDEAL Holdings (πλειοψηφών μέτοχος), χαρακτήρισε τη στιγμή ως ορόσημο και για τους δύο ομίλους. Τόνισε ότι η θερμή υποδοχή από την επενδυτική κοινότητα δικαιώνει την επιλογή της IDEAL να επενδύσει σε ένα από τα ισχυρότερα brands της ελληνικής αγοράς και υπογράμμισε τη διαρκή δέσμευση για τη δημιουργία σταθερής υπεραξίας προς όφελος των μετόχων.