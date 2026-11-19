Σε μια κίνηση-ορόσημο για τη διεθνή κεφαλαιαγορά, η Anthropic συγκεντρώνει 81,3 δισ. δολάρια μέσω μιας εισόδου-ρεκόρ στο χρηματιστήριο, έπειτα από την αύξηση του αριθμού των προς διάθεση μετοχών.

Η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία στο ιλιγγιώδες ποσό του 1,5 τρισ. δολαρίων, αψηφώντας την έντονη νευρικότητα γύρω από τις επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές άντλησης κεφαλαίων από την τεχνολογική αγορά.

Εκρηκτική ζήτηση και νέο ρεκόρ στην ιστορία των IPOs

Ως η πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που περνά το κατώφλι του χρηματιστηρίου, η Anthropic κατέγραψε εντυπωσιακή επενδυτική ζήτηση, τιμολογώντας τις μετοχές της στα 83 δολάρια έκαστη — πάνω από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.

Παράλληλα, η δημιουργός του συστήματος συνομιλίας (chatbot) Claude προχώρησε σε αύξηση κατά 19% των προσφερόμενων μετοχών, φτάνοντας τα 980 εκατομμύρια τεμάχια.

Με αυτά τα μεγέθη, η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic ξεπερνά το ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειώσει τον περασμένο Ιούνιο η SpaceX του Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με τα επίσημα χρηματιστηριακά έγγραφα, το συνολικό ύψος της άντλησης κεφαλαίων ανέρχεται στα 107,3 δισ. δολάρια, συνυπολογίζοντας και τα 26 δισ. δολάρια που εξασφαλίζει η εταιρεία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε άμεσα και στα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) του δείκτη Nasdaq, τα οποία σημείωσαν άνοδο σχεδόν 2% ενόψει της έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής εντός της ημέρας.

«Ένα ισχυρό ντεμπούτο είναι το τονωτικό που χρειάζεται η αγορά ύστερα από μια τέτοια ευμετάβλητη περίοδο, καθώς δείχνει ότι η επενδυτική ζήτηση παραμένει ζωντανή», σχολίασε η Φιόνα Τσινκότα, αναλύτρια αγοράς στην StoneX, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη IPO λειτουργεί ουσιαστικά ως βαρόμετρο αποτίμησης για ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίσταση στις αναταράξεις της Nvidia και τα «εμπόδια» των data centers

Η εντυπωσιακή υποδοχή της Anthropic ξεπέρασε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στη Wall Street, όπου ο δείκτης Nasdaq έχει υποχωρήσει περισσότερο από 11% από τα υψηλά των αρχών Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η αγορά δεν φάνηκε να πτοείται ούτε από τον σεισμό στον κολοσσό των ημιαγωγών Nvidia —βασικό επενδυτή και στρατηγικό εταίρο της Anthropic— μετά την παραίτηση του επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ, την περασμένη εβδομάδα στον απόηχο σκανδάλου κατασκοπείας.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί και τις πιέσεις στις υποδομές του κλάδου, καθώς μια σειρά από τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου οδήγησαν σε νέους περιορισμούς ή απαγορεύσεις για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων (data centers), τροφοδοτώντας ανησυχίες για επιβράδυνση της κατασκευής τους.

Παρά το σύνθετο αυτό περιβάλλον, η Anthropic πετυχαίνει μια άνευ προηγουμένου αποτίμηση, μόλις πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της.