Μια ιστορική συνεδρίαση ξετυλίχθηκε σήμερα στη Λεωφόρο Αθηνών, με το Χρηματιστήριο Αξιών να καταγράφει εντυπωσιακές ανοδικές τάσεις και να σπάει με αποφασιστικότητα το ψυχολογικό και τεχνικό φράγμα των 2.500 μονάδων.

Οι αγοραστές πήραν ξεκάθαρα τα ηνία, οδηγώντας την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά σε επίπεδα, που είχε να συναντήσει εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό momentum και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 1,02%.

Για να βρει κανείς αντίστοιχο κλείσιμο στο ταμπλό, πρέπει να ανατρέξει στη μακρινή Συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου του 2009, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.528,95 μονάδες, λίγο πριν η χώρα εισέλθει στην πολυετή οικονομική κρίση.

Τα στατιστικά της Συνεδρίασης και η ακτινογραφία της αγοράς

Η άνοδος της αγοράς δεν ήταν «χάρτινη», καθώς συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και ισχυρά κεφαλαιακά ρεύματα, δείγμα της ενεργοποίησης τόσο εγχώριων, όσο και διεθνών χαρτοφυλακίων.

Αξία Συναλλαγών: Ο συνολικός τζίρος εκτινάχθηκε στα 217,66 εκατ. ευρώ.

Όγκος Συναλλαγών: Διακινήθηκαν συνολικά 30.089.881 μετοχές.

Η εικόνα του ταμπλό: 68 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 42 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 14 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η σημερινή κίνηση έδειξε ότι οι επενδυτές εστίασαν κυρίως στα «βαριά χαρτιά» του ταμπλό.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (Blue Chips), ο οποίος περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες και τις συστημικές τράπεζες, έσυρε τον χορό της ανόδου, σημειώνοντας κέρδη σε ποσοστό 1,09%.

Αντίθετα, η μεσαία κεφαλαιοποίηση (Mid Cap) δεν ακολούθησε το γενικότερο εορταστικό κλίμα, γνωρίζοντας ήπια υποχώρηση σε ποσοστό 0,61%, καθώς παρατηρήθηκε εσωτερική αναδιανομή ρευστότητας προς τις μετοχές της πρώτης γραμμής.

Η διάσπαση των 2.500 μονάδων αλλάζει πλέον τα τεχνικά δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για τη δοκιμασία νέων επιπέδων αντίστασης, με την αγορά να αποδεικνύει ότι διαθέτει τα απαραίτητα «καύσιμα» για τη διατήρηση της ανοδικής της τροχιάς.