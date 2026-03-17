Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι τιμές των μετοχών έχουν καλύψει τις πρωινές απώλειες, εν μέσω θετικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Motor Oil και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.145,00 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,32%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.114,56 μονάδες (-1,10%), και ανώτερη τιμή στις 2.145,71 μονάδες (+0,35%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 108,51 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,95%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,63%), της Τιτάν (+2,51%), της Motor Oil (+1,63%), της Σαράντης (+1,46%) και της Κύπρου (+1,40%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco 9-2,13%), Metlen (-1,27%) Elvalhalcor (-0,91%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.875.106 και 2.853.310 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 16,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 45 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+7,76%) και Ιντρακόμ (+6,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-7,21%) και Doppler (-5,08%).