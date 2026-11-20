Αντιμέτωπες με ένα νέο, σφοδρό κύμα ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, καθώς η αμφισβήτηση γύρω από τις υπέρογκες αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά τις τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου, την ώρα που οι ανησυχίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων περιορίζουν κάθε προοπτική άμεσης ανάκαμψης.

Στο ταμπλό, ο Nasdaq δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις με πτώση 3,21% στις 23.101 μονάδες, περνώντας πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2026 και εξανεμίζοντας όλα τα κέρδη της χρονιάς.

Αντίστοιχα, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,95% στις 7.035 μονάδες, οδεύοντας προς την έβδομη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση — το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του 2024.

Καλύτερες άμυνες επιδεικνύει ο Dow Jones, με απώλειες 0,47% στις 48.867 μονάδες χάρη στη σταθεροποίηση του κλάδου υγείας και ασφάλισης (όπως η UnitedHealth), αν και σε εβδομαδιαία βάση χάνει 6,2%, πλησιάζοντας τα όρια της τεχνικής διόρθωσης.

Την ίδια στιγμή, ο «δείκτης φόβου» VIX ξεπέρασε πρόσκαιρα τις 30 μονάδες, σταθεροποιούμενος κοντά στις 29 — επίπεδο ρεκόρ από την περασμένη άνοιξη — αποτυπώνοντας την έντονη ανάγκη των επενδυτών για αντιστάθμιση κινδύνου.

Το αρνητικό κλίμα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη πρόλαβε και επιρέασε από νωρίς και στην Αθήνα, όπου το Χρηματιστήριο κατέγραψε επίσης σημαντικές απώλειες.

Η αποτυχία ανάσχεσης από την Anthropic

Στο επίκεντρο της καταιγίδας βρίσκεται η Anthropic, η μετοχή της οποίας βυθίζεται κατά περίπου 10%, μόλις μία ημέρα μετά το εκρηκτικό ντεμπούτο της στον Nasdaq και το άλμα άνω του 17%.

Η δημόσια εγγραφή της δημιουργού του Claude είχε καλλιεργήσει προσδοκίες ότι θα λειτουργούσε ως καταλύτης αναθέρμανσης για ολόκληρο τον κλάδο της AI.

Ωστόσο, η απότομη αναστροφή της πορείας της επιβεβαιώνει τους φόβους της αγοράς: ούτε η είσοδος της Anthropic ούτε τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia στάθηκαν ικανά να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη.

Οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στο δυσθεώρητο κόστος κατασκευής υποδομών, στις αμφίβολες αποδόσεις των επενδύσεων και στην αυξανόμενη εξάρτηση από τον δανεισμό.

Το κλίμα επιβαρύνουν περαιτέρω οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και η διοικητική αναταραχή στη Nvidia έπειτα από την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ντόμινο απωλειών σε ημιαγωγούς και Big Tech

Οι ρευστοποιήσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρο το τεχνολογικό οικοσύστημα, παρασύροντας κατά προτεραιότητα τους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών.

Η Nvidia υποχωρεί κατά 1,8% οδεύοντας προς το χειρότερο εβδομαδιαίο πτωτικό σερί της από το 2008, ενώ οι AMD, Broadcom, Marvell και Micron καταγράφουν απώλειες από 3,6% έως 7%.

Αντίστοιχες πιέσεις δέχονται οι πάροχοι εξειδικευμένου cloud, όπως οι CoreWeave και Nebius (-6%), καθώς και οι εταιρείες υποδομών data centers, όπως οι IREN, Applied Digital και Core Scientific (-5%).

Από το κύμα πωλήσεων δεν ξεφεύγουν ούτε οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Η Meta χάνει 4,5%, οι Amazon και Microsoft υποχωρούν άνω του 2%, ενώ η Alphabet σημειώνει πτώση 0,8%, με τις δύο τελευταίες να επηρεάζονται άμεσα και λόγω της ιδιότητάς τους ως βασικών επενδυτών της Anthropic.

Η ανησυχία για τις αποτιμήσεις και τη νομισματική πολιτική είναι τέτοια που επισκιάζει πλήρως τη θετική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων, παρότι το 83,5% των 462 εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μεγέθη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με την LSEG.

Στροφή στα ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο

Η μαζική έξοδος από τις μετοχές τροφοδοτεί ισχυρή ζήτηση για αμερικανικούς κρατικούς τίτλους, οδηγώντας σε αισθητή υποχώρηση των αποδόσεων.

Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου πέφτει κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,989%, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει το διετές ομόλογο, διαμορφούμενο στο 4,713%.

Στον τριακονταετή τίτλο η απόδοση υποχωρεί κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 5,361%, αποδεικνύοντας ότι η αναζήτηση ασφάλειας υπερισχύει προσωρινά της προεξόφλησης νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed.