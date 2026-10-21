Μοιρασμένη ήταν η εικόνα στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/10) του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές κλήθηκαν να διαχειριστούν αφενός την υποχώρηση των τιμών του «μαύρου χρυσού» και αφετέρου τις σημαντικές ρευστοποιήσεις σε τίτλους εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε επίπεδο δεικτών, ο βιομηχανικός Dow Jones ξεχώρισε θετικά, καταγράφοντας άνοδο 1,02%, καθώς πρόσθεσε 529,85 μονάδες για να τερματίσει στις 52.495,88. Αντίθετα, το βάρος των πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο αποτυπώθηκε στον Nasdaq, ο οποίος υπέκυψε σε οριακή πτώση 0,02% (απώλειες 6,06 μονάδων), κλείνοντας στις 26.424,81 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500, ο οποίος λειτουργεί ως βαρόμετρο της συνολικής τάσης της αμερικανικής αγοράς, διατήρησε το θετικό πρόσημο. Ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με ήπια άνοδο 0,28%, κερδίζοντας 21,84 μονάδες για να διαμορφωθεί τελικά στις 7.712,57 μονάδες.